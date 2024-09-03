فيديو خاص: نتنياهو يبعث رسالة جديدة للفلسطينيين مفادها..

العالم - مراسلون



ليس صدفة ان يخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي ان يعرض خارطة فلسطين دون وجود الضفة الغربية، في إشارة قراها البعض بان نتنياهو أراد ارسال رسالة الى العالم بان الضفة الغربية خرجت من اطار التفاوض المستقبلي وان قرار الضم الذي اتخذ سابقا وجمد الان اصبح حاضرا على وقع القتل في غزة وفي شمال فلسطين، وعلى ما يبدو فان الحملة العسكرية التي لم يشهدها شمال الضفة الغربية منذ عدة أيام تاتي تتويجا للواقع الجديد الذي يريد نتنياهو فرضه.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزريت سعد نمر لمراسل العالم: "إن نتنياهو يتحدث بوضوح بأن لا وجود للدولة الفلسطينية ولا يمكن أيضا قيام دولة فلسطينية،وهذا أيضا اتخذ كقرار في الكنيست بعد السماح بقيام دولة فلسطينية، وهذا تجاهلا من نتنياهو وهو حتى لا يريد ذكر الضفة الغربية ويركز بشكل أساس على موضوع محور فيلادلفيا وغزة".

نتنياهو عاد من جديد في المؤتمر الصحفي ليؤكد ان محور فلادلفي بين مصر وقطاع غزة يشكل عمقا استراتيجا للكيان الإسرائيلي في محاولة لنسف جهود المفاوضات حول الصفقة يقف المحور عائقا في اتمامها، نتنياهو ذهب أيضا الى التلويح من جديد باستهداف قيادات في حركة حماس مما اعطى انطباعا لدى البعض ان الحرب على غزة لن تتوقف قريبا بينما ايرى آخرون ان الرجل يحاول الضغط للحصول على انتصار في التفاوض.

وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش لمراسل العالم: "إن هذا الموضوع سياسي يتعلق برفض بنيامين نتنياهو التوجه إلى مفاوضات حقيقية من أجل التوصل إلى هدن وتؤدي إلى إطلاق نار وبالتالي هو لايريد وقف إطلاق نار لأنه سوف تنتهي معه الحياة السياسية".

الواقع على الأرض في غزة والضفة هو الذي يفرض ان كان نتنياهو سينجح في تحقيق أحلامه ام لا.



قال نتنياهو وقوله موجه للفلسطينيين والعرب والعالم بشكل عام حرب لن تتوقف وضفة لن تبقى وأصنعوا بعد ذلك ماشئتم.