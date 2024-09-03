الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
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سرايا القدس-كتيبة طولكرم تستدرج قوة مشاة للإحتلال الى كمين محكم بمحور البلاونة

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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