طالب إيراني يحصد الفضية في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار بسويسرا

العالم – إيران

وأقيمت المسابقة السويسرية الدولية للاختراع والابتكار 2024 بحضور 40 دولة منها أميركا وكندا وأستراليا والمغرب وإندونيسيا وتركيا وإيران وروسيا وبمشاركة 600 اختراع من جميع أنحاء العالم وتحت إشراف الاتحاد الدولي للمخترعين (IFIA) في 15 مجالا مختلفا بما في ذلك الهندسة وعلوم الكمبيوتر والزراعة والبيئة والكيمياء والأحياء والطب في جنيف بسويسرا.

وقد فاز في هذه المسابقات طالب الدكتوراه الإيراني في مجال الهندسة الكهربائية بجامعة الشهيد بهشتي "حشمت الله نوري زاده" بالميدالية الفضية وبالتالي حصل على العضوية الخاصة في الاتحاد العالمي للمخترعين (IFIA).

هذا وفاز بهذه الميدالية من خلال تقديم نظام المراقبة والتحقق من حالة كابلات شبكة توزيع الطاقة في مسابقة الاختراعات العالمية السويسرية لعام 2024.

كما فاز أيضا بالنموذج الذهبي والجائزة الخاصة في الأولمبياد الوطني للروبوتات والميكاترونكس عام 2023.