تركيا تفكك شبكة مالية تابعة للموساد.. ما مهامها وكيف اكتشفتها؟

العالم- تركيا

وقالت وكالة الأناضول، إن المخابرات التركية ألقت القبض على مدير الشبكة المالية للموساد في تركيا، ليريدون ريكسيبي.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد التحقيق مع ريكسيبي تبيّن أنه كان يحوّل أموالاً إلى عناصر تابعة للموساد في تركيا وسوريا من دول أوروبا الشرقية وخاصة كوسوفو.

وأضافت، "عدا عن إدارته لشبكة أموال تابعة للموساد، كان ريكسيبي يصوّر لقطات بطائرات مسيرة ويمارس أنشطة حرب نفسية ضد سياسيين فلسطينيين".

وذكر موقع "تي ري تي" الرسمي، أن السلطات التركية راقبت ريكسيبي منذ وصوله إلى تركيا في 25 آب /أغسطس الماضي، قبل أن اعتقاله من قبل فرع TEM التابع لقسم شرطة إسطنبول في 30 من الشهر ذاته.

وكان ريكسيبي أرسل أمولًا إلى موظفين ميدانيين في تركيا عبر "ويسترن يونيون"، وفقًا للموقع الذي ذكر أن المتهم اعترف بنفسه بإجراء تحويلات مالية خلال التحقيقات.

كما اتضح أيضا أن الموظفين الميدانيين في تركيا قاموا بدفع مبالغ لمواردهم في سوريا عبر العملة المشفرة، حسب موقع "تي آر تي خبر".

وفي حزيران /يونيو الماضي، فككت المخابرات التركية خلية تجسسية جديدة في تركيا تابعة لجهاز "موساد" الإسرائيلي، كانت مسؤولة عن التجسس على الدول الأوروبية، وملاحقة شخصيات في أوروبا وتعقبها لصالح "إسرائيل".

وفي كانون الثاني /يناير، شنت السلطات التركية حملة أمنية حملت اسم "مدينة الموتى" ضد 46 شخصا في 8 ولايات مختلفة بتهمة القيام بأنشطة تجسسية لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، على الأراضي التركية.

وسبق لتركيا أن أحبطت عدة نشاطات داخل أراضيها لعملاء مرتبطين بالموساد الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة في عمليات حملت أسماء "عملية موتيني" (عام 2021) و "عملية نيوبلاس" (عام 2022) و"عملية نيكبيت" (عام 2023).