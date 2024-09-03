مباحثات بين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ومستشار عراقجي

العالم – إيران

وبحث الجانبان في هذه المباحثات عبر الفيديو آخر التطورات السياسية والاقتصادية والميدانية في سوريا، لا سيما القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب وجرائم الكيان الصهيوني في غزة وتوسع هجمات هذا الكيان على سوريا، والأزمة الإنسانية في هذا البلد وضرورة مواصلة العملية السياسية السورية.

وأشار خاجي إلى توسع هجمات الكيان الصهيوني العدوانية على الأراضي السورية، واعتبر استمرار هذه الهجمات نتيجة لطبيعته العدوانية وتماشيا مع خدمة الإرهابيين المعتدين في الأراضي السورية.

وأشار كبير مستشاري وزير الخارجية إلى إجراءات إيران فيما يتعلق باستئناف المحادثات الهادفة للحل السياسي للخلافات بين تركيا وسوريا، وأعرب عن أمله في أنه: مع تحقيق هذا الأمر المهم، يمكن أن نشهد تقدمًا في السلام والاستقرار بين البلدين وفي المنطقة.

بدوره شرح بيدرسون وعرض تقريراً عن آخر إجراءاته في وضع مبادرة خطوة مقابل خطوة، فضلاً عن التطورات المتعلقة باستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية.