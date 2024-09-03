موقف لاذع لــ'كراكاس' تجاه مصادرة واشنطن طائرة مادورو

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وأتى البيان الفنزويلي بإقدام الولايات المتحدة في مصادرتها طائرة يستخدمها رئيس البلاد "مادورو" و قالت "أنها صادرت هذه الطائرة في جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فلوريدا، مشيرة إلى أن شراء الطائرة تم على نحو ينتهك العقوبات الأميركية.

وكتب إيفان جيل، وزير خارجية فنزويلا، على صفحته على تطبيق تيليغرام، "لقد استولت السلطات الأمريكية مرة أخرى بشكل غير قانوني على الطائرة التي استخدمها رئيسنا في عمل إجرامي آخر مثل "القرصنة" وطبقت ذلك بإجراءات قسرية (عقوبات) قد برر هذا الإجراء الأحادي ـ و"غير القانوني بالطبع" ـ المطبق في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح جيل أن "فنزويلا تحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء قانوني لتعويض هذه الخسارة للأمة، فضلا عن الأضرار الأخرى الناجمة عن سياسات واشنطن الإجرامية والإجراءات القسرية الأحادية الجانب".

في حين ادعى وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في بيان "صادرت وزارة العدل طائرة تم شراؤها بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية وتم تهريبها خارج الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل نيكولاس مادورو وأعوانه".

وأظهر موقع "فلايت ريدار 24" لتتبع الطائرات أن الطائرة أقلعت من عاصمة جمهورية الدومينيكان سانتو دومينغو متوجّهة إلى فورت لودرديل في ولاية فلوريدا صباح يوم أمس.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة استولت في فبراير/شباط الماضي على طائرة تابعة لشركة الطيران الفنزويلية "إمتراسور كارغو" هبطت في الأرجنتين في يونيو/حزيران 2022، بدعوى إجراء التحقيقات.