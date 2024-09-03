الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الأسترالي في طهران

العالم – إيران

وأبلغ رئيس الدائرة الإقليمية بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران كانوفيل، بعد استدعائه اليوم، احتجاجا شديد اللهجة على خلفية انتشار هذا النص المشين والمسيء الذي يتعارض والأعراف والتقاليد والثقافة الإيرانية والإسلامية، من قبل السفارة الأسترالية في طهران.

وفيما أكد على ضرورة اتخاذ إجراء مناسب للتعويض عن هذه الإساءة والتعهد بعدم تكرارها، أبلغ رئيس الإدارة الإقليمية بوزارة الخارجية الإيرانية، السفير الأسترالي في طهران بأن هذه الخطوة تتعارض أيضا مع القانون الدولي ومعاهدة فيينا الدبلوماسية التي تشرف على أداء البعثات السياسية واحترامها للقوانين السائدة في الدول المستضيفة.

وقال الدبلوماسي الإيراني رفيع المستوى في هذا السياق أيضا: إن تاريخ العلاقات والأواصر الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يشهد بمدى الاهتمام الكبير للرأي العام في البلاد وردوده على هذه السلوكيات اللاأخلاقية.

من جانبه أكد السفير الأسترالي في طهران، على أن "السفارة لم تقصد الإساءة إلى الشعب والقيم في المجتمع الإيراني إطلاقا، كما لم يتم الإشارة الى إيران في هذا النص".

وتعهد السفير الأسترالي خلال اللقاء أيضا بأنه سينقل إلى حكومة بلاده، قلق وموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذا الخصوص.