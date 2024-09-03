بعد 33 عاما.. سويسرا تعيد فتح سفارتها في العراق

العالم - اوروبا

وأغلقت السفارة السويسرية في بغداد أبوابها عام 1991، وعلى عكس عديد من البعثات الأوروبية الأخرى هناك، لم تتم إعادة فتحها حتى الآن.

وفي بيان، اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية السويسرية إن الوضع الأمني تحسّن بشكل كبير بعد سنوات من الصراع، لدرجة أنه بات من الأمان الآن عودتها مرة أخرى إلى العراق.

وأضاف البيان أن العراق أصبح يلعب دورا متزايد الأهمية في جسر هوة الخلافات، والقيام بدور الوساطة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن أحد أهداف السفارة هو تعزيز العلاقات الثنائية.

وتابع أنه "في غضون السنوات الأخيرة، قام العراق بأدوار فاعلة من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة".

وأوضح البيان أيضا أنه "بفضل موارده من الطاقة وتنوعه الاقتصادي، يوفر العراق فرصا مهمة للتصدير والاستثمار على المدى الطويل للشركات السويسرية".