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كتائب ابوعلي مصطفى تستهدف بقذائف الهاون تحشدات الإحتلال بمحور "نتساريم"

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

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