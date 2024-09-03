وقع الإضراب العام والتظاهرات على كيان الاحتلال +فيديو

العالم - العين الإسرائيلية

وحظيت الحملات الإسرائيلية العدوانية في الضفة الغربية بوافر من التحليلات التي لاحظت التطورات القتالية والتسلحية للمقاومة. وناقش برنامج "العين الإسرائيلية" هذه الموضوعات مع المختص بالشؤون الإسرائيلية علي حيدر.

الإضراب العام الذي شل أرجاء واسعة في كيان الاحتلال اعتبره خبراء ومحللون في كيان الاحتلال مفصلاً مهماً في حياة الإسرائيليين، بحسب المعلقين في الإعلام العبري. وعليه، يمكن أن تتحدد صورة المرحلة المقبلة في قضية الأسرى.

التظاهرات الضخمة التي سبقت الإضراب العام في تل أبيب والقدس ومناطق كثيرة في كيان الاحتلال، بعد العثور على جثث ستة أسرى في غزة قتلوا في القصف الإسرائيلي، عبرت عن الغضب والإحباط من سياسة نتنياهو الذي وصفه المتظاهرون بقاتل الأسرى.

قضية الأسرى وعرقلة نتنياهو لهذه الصفقة عبر تمسكه بالإبقاء على السيطرة على محور فيلادلفيا زادت الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية وعمقت الأزمة في العلاقة بين نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، التي وصفت بأنها في الحضيض.

العدوان على الضفة الغربية المحتلة يتواصل منذ أيام ويتجه نحو التصعيد بفعل المقاومة التي يبديها مقاوموها، وبالأخص في مخيم جنين، حيث يقاتل المقاومون هناك باحترافية عالية، بحسب أحد المراسلين العسكريين في الإعلام العبري.

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