كيان الاحتلال .. إضرابات وإنقسامات داخلية

العالم – باختصار

أثار العثور على جثث أسرى في نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة غضبا عارما في كيان الاحتلال.

كما شهد الكيان إضرابا شاركت فيه سلطات محلية وبلديات وجامعات ومدارس.

وشهد طار بن غورين حالة من الفوضى بعد أن قرر العاملون فيه مواصلة الإضراب.

نتنياهو: الإضراب دعم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

محكمة العمل الإسرائيية: يجب وقف الإضراب، لأنه سياسي وليس لدوافع تتعلق بنزاع عمالي.

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بالخروج في مظاهرات الداعية لحماية حياة أبنائها.

وشهدت تل أبيب مظاهرة حاشدة وصفت بأنها الكبرى منذ بداية العدوان، للمطالبة بصفة تبادل للأسرى فورية.

بايدن: نتنياهو لا يفعل ما يكفي من أجل الوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

هيئة الأسرى "الإسرائيليين" بغزة: تصريحات بايدن تثبت أن نتنياهو يعرق التوصل لصفقة لتبادل الأسرى.

نتنياهو: من يطالبنا بتقدم تنازلات بعد مقتل 6 من"مخطوفينا" فهو يشجع حماس على مزيد من القتل

غادي آيزنكوت:أعضاء مجلس الحرب وافقوا على مقترح لإعادة "المحتجزين" لكن نتنياهو رفضه

أبوعبيدة: إصرار نتنياهة على تحرير الأسرى بالضغط العسكري يعني عودتهم داخل توابيت.

حماس: سنكسر نتنياهو،وسيرضخ لنا وسنفرض عليه التصرف وفق إرادتنا.