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جيش الإحتلال: إندلاع حريق في منطقة المنارة بالجليل الأعلى عقب انفجار مسيّرة

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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