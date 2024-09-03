الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
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الإحتلال يدفع بتعزيزات لقواته في جنين باليوم السابع من الإجتياح المستمر

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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