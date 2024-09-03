لوفتهانزا الألمانية تستأنف رحلاتها إلى تل أبيب

العالم - اوروبا

وسبق أن أعلنت "لوفتهانزا" أكثر من مرة منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي، تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وسط "إسرائيل".

هذا الإجراء أعقب إعلان كيان الإحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، تحسبا لرد انتقامي من "حزب الله" وإيران، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي البارز بالحزب فؤاد شكر نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وقالت "لوفتهانزا" في بيان: "ستستأنف الرحلات إلى تل أبيب اعتبارا من 5 سبتمبر/ أيلول 2024".

أما بشأن رحلاتها المعلقة إلى لبنان، أوضحت الشركة أن الرحلات إلى بيروت تظل معلقة حتى 30 سبتمبر، فيما عادت الرحلات إلى عمان وأربيل للعمل منذ 27 أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أنها "تقدم للمسافرين المتأثرين مجموعة واسعة من خيارات إعادة الحجز والإلغاء".

وبدأت العديد من شركات الطيران باستئناف رحلاتها من وإلى تل أبيب، بعد تعليقها تحسبا لاندلاع مواجهة عسكرية بين إيران والكيان الإسرائيلي.

وتطالب فصائل المقاومة الفلسطينية بإنهاء الحرب التي يشنها الإحتلال بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر؛ ما خلّف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.