بيان عاجل لحماس بشأن عدوان الاحتلال العسكري بالضفة الغربية

العالم - فلسطين

وقالت حماس في بيان لها، عبر قناتها على تليجرام، إن استمرار العملية العكسرية التي يشنها الاحتلال على محافظات الضفة الغربية لليوم السابع على التوالي، وتركيز الاحتلال لعدوانه على طولكرم مجدداً، لن يفلح في وقف مد المقاومة المتدفق رغم بطش الاحتلال وعدوانه المستمر.

وأضافت: "إننا إذ نزف الشهداء الذين يرتقون بشكل يومي في الضفة الغربية والذين تخطوا 30 شهيداً منذ بدء العملية العسكرية"، مؤكدة أن هذه الدماء لن تذهب سدى، وأنها ستزيد من وتيرة المقاومة، واستمرار عملياتها النوعية، وحالة الغضب المتصاعدة في كافة أرجاء الوطن.

وتابعت حماس: "نحيي صمود وجهاد أهلنا ومقاومينا في محافظات الضفة، وخاصة في طولكرم، التي تقف شامخة رغم الاستهداف المتواصل وعمليات التدمير والتجريف المستمرة من قبل قوات الاحتلال، واستهدافها الهمجي للمواطنين وممتلكاتهم".

وقالت الحركة إن عمليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية وعدوانه المتواصل، يؤكد مخططاته ومطامعه القديمة الجديدة بشأن تهجير السكان من الضفة الغربية وتطبيق خطة الضم التي تتبناها حكومة الاحتلال، والتي لن تجد من الشعب الفلسطيني إلا مزيداً من الصمود والتحدي.