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إستقالة قائد لواء الشمال في شرطة الإحتلال "شوكي تحاوكو"

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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