عمليات نوعية للمقاومة.. شاهد آخر التطورات عند الحدود اللبنانية الفلسطينة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسلنا في جنوب لبنان بأن طائرات مسيرة صغيرة (درون) تابعة للاحتلال الإسرائيلي تقوم بإلقاء قنابل حارقة في المناطق الواقعة على الحافة اللبنانية الفلسطينية والتي تسمى بالمدخل الجنوبي ما أدى الى اشتعال النيران فيها.

وفي بلدة الخيام أكد مراسلنا إصابة احد المدنيين اللبنانين من بلدة "ابل السقي" وهو يعمل بشركة لبنانية تقدم خدمات للكتيبة الاسبانية في اليونيفيل، حيث أقدمت قوات من جيش الاحتلال على اطلاق الرصاص عليه مباشرة ما ادى الى اصابته بجروح مختلفة استدعى نقله بحالة حرجة الى المستشفى.

وأوضح مراسلنا أن من ضمن التطورات التي حدثت قبل قليل دوي انفجار في موقع المنارة وتصاعد السنة اللهب والدخان نتيجة اصابته بصاروخ كبير ‏بشكل مباشر وسقوط إصابات ‌‏مؤكدة.

وفيما يخص اعتداءات الاحتلال قال مراسلنا إن الطيران الحربي الاسرائيلي شن العديد من الغارات على "مارون الرأس" وبلدة "مركبا" و"عيتا الشعب"، ما استدعى ردا من المقاومة التي استهدفت على التوالي موقع "الجرداح"، "الراهب"، "رادار السماقة" وموقع "العاصي"، موضحا انه باستهداف موقع العاصي نكون امام 6 بيانات استهداف للمقاومة حتى هذه اللحظة.

ورأى مراسلنا ان تفاوت التطورات الميدانية في جنوب لبنان مرتبط بتمادي الاحتلال الاسرائيلي باعتداءاته وبأنه من الطبيعي ان يكون هناك نوع من التصعيد المستمر على جبهة الاسناد كذلك، موضحا بان المقاومة اعلنت سابقا بان اي اعتداء على المدنيين سيكون هناك ردا يتناسب معه حتى بابعاد جغرافية مختلفة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.