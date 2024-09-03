إصابة 4 صحفيين باستهداف إسرائيلي 'مباشر' بالضفة الغربية

العالم - فلسطين

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان لها ان "طواقمنا في جنين تتعامل مع إصابتين لصحفيين، أحدهما بالرصاص الحي باليد، والآخر إثر إصابته بشظايا رصاص حي، ونقلا إلى مستشفى جنين".

وفي بيان منفصل، أشارت الجمعية إلى أنها تعاملت في الموقع ذاته مع إصابتين لصحفيين آخرين.

بدوره، قال الصحفي جراح خلف، وهو أحد المصابين، إنه كان برفقة مجموعة من الصحفيين إلى المنزل المحاصر في بلدة كفر دان، وإذا بالجيش الإسرائيلي يطلق الرصاص تجاههم "بشكل مباشر".

وأضاف "جميعنا كنا نرتدي الستر الواقية التي تحمل بوضوح ملصقات تعريفية خاصة بالصحافة باللغة الانجليزية (PRESS)، كما تحمل مركباتهم الشعار نفسه".

وليست هذه المرة الأولى التي يعتدي فيها جيش الإحتلال على صحفيين في جنين، إذ سبق أن أطلق الرصاص على طواقم صحفية بالمدينة ذاتها، الاثنين، ولاحقهم بجرافات، وفق رصد الأناضول.

وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان "إن قوة إسرائيلية اقتحمت "كفر دان" فيما أدى الى استشهاد طفلة فلسطينية وإصابة آخر فيه.

ووصلت تعزيزات عسكرية للاحتلال إلى مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس مقتحما هذه المناطق.

وبموازاة انتهاكاته الهمجية في غزة منذ 7 أكتوبر، وسع جيش الإحتلال عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 683 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية وأكثر من 5 آلاف و700 مصاب واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.