الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية في شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :