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خاص للعالم .. مدير مستشفى بغزة يتحدث عن كارثة إنسانية نتيجة العدوان

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، حسام ادريس "ابو صفية" أن مئات الحالات في غزة تحتاج الى عمليات جراحية لا يمكن القيام بها لعدم وجود التخصصات اللازمة للقيام بها.

العالم - خاص العالم

وفي مقابلة خاصة مع قناة العالم قال مدير مستشفى كمال عدوان في غزة "إن هناك العديد من العوامل التي أدت الى تفشي الأوبئة والامراض في شمال قطاع غزة منها عدم وجود مياه نظيفة وعدم اصلاح مياه الصرف الصحي، موضحا أن هناك تعمد بعدم السماح باصلاح الصرف الصحي وعدم ادخال التطعيمات المهمة.

هذا وأعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94291 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 67 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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