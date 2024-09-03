الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الفلسطينية: 33 شهيدا ونحو 130 إصابة بالضفة منذ الأربعاء الماضي

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :