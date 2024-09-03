الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع حصيلة قصف الإحتلال لشقة قرب متنزه البلدية وسط غزة الى 9 شهداء

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :