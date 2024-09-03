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البيت الأبيض: الاتفاق الذي نعمل عليه سيشمل خروج القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بغزة بما في ذلك المحيطة بمحور فيلادلفيا

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

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