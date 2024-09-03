خارجية إيران تستدعي القائم بأعمال سفارة بريطانيا في طهران

العالم – إيران

وأبلغ رئيس شعبة الدائرة الثالثة المعنية بشؤون الغرب الأوروبي، أبلغ القائم بأعمال السفارة البريطانية إدانة طهران لهذه القرارات باعتبارها تتعارض مع السياسات المزعومة من قبل الحكومة الإيرانية الجديدة التي أعربت عن رغبتها في التعامل والتعاون.

وأضاف هذا المسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية أن: الجميع يعلم بأن مصدر الفوضى في المنطقة، هو الكيان الصهيوني الذي يتلقى كامل الدعم السياسي والعسكري من بعض أدعياء حماية الاستقرار في المنطقة بما في ذلك بريطانيا.

وتابع أن: دعم هذه الأنظمة لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني، ومحاولاتها الحؤول دون معاقبة مجرم الحرب نتنياهو، يشكل أساسا للفوضى والفلتان الأمني في المنطقة.

من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة البريطانية على أنه سيبلغ حكومة بلاده بموقف طهران هذا.