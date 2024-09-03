العالم - خاص بالعالم

وقال عكة في حديث لقناة العالم الإخبارية عبر برنامج "بتوقيت الضفة" إن حكومة نتنياهو توجت سنوات من السياسات الاستيطانية بضم المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية، مما يشكل انقلاباً صامتاً على الوضع القائم.

وأضاف، أنه منذ تشكيل هذا الائتلاف، حددت حكومة نتنياهو ثلاث مبادئ رئيسية: ضم المستوطنات الكبرى، توسيع الاستيطان، وزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية.

وأوضح الباحث السياسي أن حكومة نتنياهو غيرت طبيعة بناء المؤسسات للإدارة المدنية وربطتها بالوزارات الحكومية الإسرائيلية، وتسليم سموتريش نصف وزارة الحرب في الضفة الغربية وتشكيل إدارة المستوطنات. شيرا إلى أن هذه الخطوات تعكس استراتيجية نتنياهو في تنفيذ عمليات ضم تدريجية دون الحاجة إلى إعلان رسمي، مما يثير توترات داخلية في الضفة الغربية ويهدف إلى خلق خلخلة في الواقع السياسي والاجتماعي بمبررات أمنية.

وأكد عكة أن عرض نتنياهو لخارطة فلسطين دون الضفة الغربية يعتبر تتويجاً لهذه السياسات، مما يضع الفلسطينيين أمام واقع جديد يتطلب مواجهة تحديات كبيرة في ظل هذه الإجراءات التصعيدية.