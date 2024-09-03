شاهد بالفيديو: كاميرا العالم ترصد مجزرة كلية ’نماء’ شمال غزة

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والتقرير التالي يظهر حالة الترقب لدى الأهالي بعد تهديد الاحتلال بقصف المكان مرة أخرى ومحاولات الدفاع المدني الوصول للداخل لإخماد النيران وانتشال الجرحى.

وأستهدفت طائرات الاحتلال بشكل مباشر، ودون سابق إنذار، مبنى كلية نماء في منطقة الصفطاوي، شمال غربي مدينة غزة، والذي كان يؤوي بداخله نازحين ومواطنين مدنيين.

ونوه سكان محليون إلى أن مبنى "نماء" كان يُستخدم كـ "مركز لتوزيع المؤن والمعونات الإنسانية" على المواطنين في حي الصفطاوي بمدينة غزة، بعد أن لجأوا للمبنى إثر تدمير قوات الاحتلال لمنازلهم.

وذكرت مصادر الطبية، أن الاستهداف الجوي أدى لارتقاء 7 شهداء وسقوط عشرات الجرحى بينهم 7 جراحهم خطيرة، إلى جانب مفقودين تحت الأنقاض.

وتُواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 333 تواليا، جريمة الإبادة الجماعية وحربها العدوانية على قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر جديدة بحق النازحين والمدنيين والعائلات الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقريرها الإحصائي اليومي، بأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن 33 شهيدًا و67 مصابًا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40 ألفًا و819 شهيدًا، بالإضافة 94 ألفًا و219 جريحًا بإصابات متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، وفق آخر معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة.