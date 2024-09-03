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مستوطنون يغلقون طريق "بيغن" في تل ابيب بتظاهرة تطالب بابرام صفقة بشكل عاجل

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

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