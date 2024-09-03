الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون آلية للاحتلال بعبوة كبيرة في جنين

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :