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كتائب المجاهدين: إستهداف قوات الاحتلال بالاسلحة الرشاشة في شارع ابو العسل بجنين

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

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