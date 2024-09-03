نتنياهو بين الاحتجاجات والاستقالات، وتسليح كيان الاحتلال.. عبء قانوني أم عار تاريخي؟

العالم - بانوراما

الملف الأول: تتصاعد حدة الاحتجاجات في الكيان الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو بسبب مماطلتها في إبرام صفقة التبادل مع حركة حماس وكذلك على خلفية مقتل ستة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 29 شخصا في تل أبيب خلال هذه الاحتجاجات بعد أن تدخلت لقمعها وتفريقها باستخدام قنابل الصوت والدخان.. على صعيد آخر أفاد الإعلام العبري باستقالة قائد القوات البرية في جيش الاحتلال اللواء تامير يدعي، من منصبه ما أحدث حالة من القلق في هيئة الأركان الإسرائيلية.

الملف الثاني: أعلن وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي أن لندن ستعلق 30 رخصة تصدير أسلحة لكيان الاحتلال الاسرائيلي.



وقال لامي، أمام مجلس العموم، إن الرخص هي من اصل350 رخصة سلاح. واضاف أن الرخص المعلقة تشمل عتادا يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة. واوضح لامي، أن التراخيص تشمل مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات مروحية ومسيرات، لكنها لن تشمل مكونات طائرات F-35 مشددا على أن تعليق التراخيص لن يؤثر على أمن كيان الاحتلال.

هذا وندد المسؤولون الإسرائيليون بقرار بريطانيا، فيما رحبت دولة قطر بالقرار واعتبرته خطوة مهمة لحماية المدنيين الفلسطينيين لا سيما الأطفال والنساء.

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