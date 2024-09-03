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بني غانتس: دفعنا أثمانا باهظة في هذه الحرب والهدف الأسمى هو إعادة المحتجزين

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

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