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بني غانتس: نتنياهو عرقل صفقات التبادل بشكل ممنهج بما فيها الصفقة الأولى

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

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