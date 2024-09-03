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آيزنكوت: "إسرائيل" في الحضيض الآن ونتنياهو قرر عدم التوصل لصفقة لاسباب سياسية وشخصية

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

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