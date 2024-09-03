آيزنكوت: "إسرائيل" في الحضيض الآن ونتنياهو قرر عدم التوصل لصفقة لاسباب سياسية وشخصية

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الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش
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الیمن
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2023 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.