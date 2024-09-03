فيديو حصري: هكذا وسع الاحتلال عمليته العسكرية في الضفة

العالم - مراسلون

توسعت عملية الاحتلال التي توعد بها الضفة الغربية. آليات الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم، قتلت طفلاً وشابين.

وفي جنين، قتل الاحتلال طفلةً خلال حصار منزلٍ في بلدة كفردان غربي المدينة ، مطالبة من فيه بتسليم نفسه، جرفت شارعاً في بلدة برقين يصلُ بين البلدات الغربية ومخيم جنين.

أما مخيمُ جنين لا يزال مشتبكاً متصدياً لاقتحام دام أياماً وأيام. على خط المواجهة، لا يزال الصحفيون والمسعفون. رصاص قناص اسرائيلي أصاب أربعةَ صحفيين خلال التغطية.

أما المسعفون، رغم تضييقات جيش الاحتلال وصعوبة العمل، ولكنهم يواصلون الليل بالنهار. الاحتلال الاسرائيلي يقول ان قواته قضت على14 مقاتلاً منذ بدء العملية.

ولكنه لا يقول في بياناته انه قتل عشرات المدنيين الذين لم يحملو السلاح ولو لمرة واحدة. ثقيلةٌ هي الأيام على الضفة الغربية كما في قطاع غزة، لا شيء يوحي بحلولٍ سياسية في غزة، ولا شيء يوحي لإنهاء العملية في الضفة الغربية، ولكن كل شيء على الارض يوحي بأن الفلسطينيين يألفون البلاد كل البلاد.

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