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آيزنكوت: نتنياهو لن يعيد المحتجزين في غزة احياء فهو منشغل بالبقاء السياسي

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

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