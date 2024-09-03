شاهد بالفيديو.. الاحتلال يرتكب مجازر مروعة جديدة في غزة

العالم - فلسطين

جريمة الاحتلال ضد الانسانية لا تزال مستمرة في قطاع غزة.. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها اكثر من 33 شهيدا و67 مصابا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه لا يزال هناك العشرات من الشهداء والجرحى تحت الركام سقطوا خلال مجازر الاحتلال الاخيرة، وإن طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

غارات الاحتلال استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة ابرزها مدينة غزة وخانيونس ورفح، والقصف استهدف المنازل، ومراكز الإيواء والمدارس، حيث تم نسف المزيد من المباني والمربعات السكنية. وذلك الى جانب تدمير ما تبقى من البنية التحتية المدنية ما يدفع نحو المزيد من انتشار المجاعة والامراض في صفوف النازحين.

سرايا القدس الجناح العسكري بثت مشاهد من قنص جنود الإحتلال الإسرائيلي. وأوضحت السرايا أن مشاهد قنص الجندي هذه جاءت بالإشتراك مع مقاومي كتائب القسام في محور التقدم بحي الزيتون في مدينة غزة. فيما أفاد الإعلام العبري باستقالة قائد القوات البرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء تامير يدعي، من منصبه.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن استقالة يدعي جاءت لأسباب شخصية، فيما ذكر موقع واللا العبري أن الاستقالة أحدثت حالة من القلق في هيئة الأركان الإسرائيلية. هذا واعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، أن الحرب الحالية هي الاكبر في تاريخ الكيان وكلفتها اكثر من ثمانية وستين مليار دولار.