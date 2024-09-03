شاهد.. حزب الله يدمر تجهيزات تجسسية إسرائيلية مهمة

العالم - خاص بالعالم

ردا على ‌‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية اللبنانية ودعما لغزة ومقاومتها استهدفت المقاومة ‌‏الإسلامية في لبنان مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المنارة ‌‏وأصابوه إصابة مباشرة مما أدى الى اشتعال النيران بداخله وسقوط إصابات ‌‏مؤكدة. وإثر متابعة ورصد قوة استخبارات عسكرية إسرائيلية في محيط موقع الراهب استهدفتها ‏المقاومة بقذائف المدفعية وأصابتها إصابة مباشرة.



كذلك استهدفت ‏المقاومة موقع الرادار في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ونقطة تموضع لجنود الاحتلال في موقع بركة ريشا و‏انتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة موقعة فيهم ‏اصابات مؤكدة. واستهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية والمنظومات الفنية في مواقع الجرداح والراهب والعاصي وأصابتها إصابات مباشرة ما أدى الى تدميرها.

جيش الاحتلال اعترف باندلاع حرائق في منطقة المنارة وحرج راميم بالجليل الأعلى عقب انفجار طائرة بدون طيار كذلك اعترف مجلس ماروم الجليل الإقليمي باندلاع حريق في منطقة مستوطنة أفيفيم عقب سقوط صاروخين.



الرئيس الأسبق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي والباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفر شيلح قال إن من يحلم بمعركة حاسمة في لبنان عليه مراعاة الحقائق معتبرا أن جيش كيانه يمكن أن يقصف لبنان وأن يتقدم حتى نهر الليطاني لكن ذلك لن يوقف نيران حزب الله التي ستسبب أضرارا غير مسبوقة في مناطق عديدة في الكيان بحسب تصريحه. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت 'العبرية إن الآمال تحطمت في عودة الأمن بعد الارتفاع في معدل القصف في شمال فلسطين المحتلة وخيبة الأمل من الضربة الاستباقية على لبنان.



وواصل جيش الاحتلال قصفه وغاراته على قرى جنوبية لبنانية وأطرافها وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة أربعة مدنيين لبنانيين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مركبا.