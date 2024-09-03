الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أسامة حمدان: استعادة الاسرى ستكون اذا توقفت الحرب في غزة

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :