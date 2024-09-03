الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أسامة حمدان: حان الأوان لأن يتعامل المجتمع الدولي مع نتنياهو كمجرم حرب

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :