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أسامة حمدان: قد تستمر العملية العسكرية في الضفة لعدة أسابيع وتشمل عدة مناطق أخرى

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

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