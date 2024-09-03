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إعلام الإحتلال: قد تستمر العملية العسكرية في الضفة لعدة أسابيع وتشمل عدة مناطق أخرى

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

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