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أسامة حمدان: واشنطن لم تضغط بشكل مناسب على نتنياهو وحكومته ولم تقم بما هو مطلوب

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

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