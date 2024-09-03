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سرايا القدس-كتيبة جنين: نواصل خوض معارك ضارية مع قوات الإحتلال

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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