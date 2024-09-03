الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

آليات الإحتلال تواصل حصار مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :