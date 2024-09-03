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رويترز: البيت الأبيض يقول إنه منزعج من الاعتداء على اثنين من مشاة البحرية الاميركية في تركيا

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

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