الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابتان بالرصاص خلال اقتحام قوات الإحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :