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ا ف ب: القضاء الأميركي يوجه لعدد من قادة حماس تهما تتعلق بما أسماه بـ"الإرهاب"

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

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