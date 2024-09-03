مقتل 13 مهاجرا فی غرق مرکب فی قناة المانش

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وقال خفر السواحل إن القارب واجه صعوبات قبالة سواحل فرنسا، بالقرب من کاب غري نیه ظهرا، مشیرا أن 60 شخصا کانوا علی متنه.

وأفاد أن السفینة "مینک" التی استأجرتها الدولة، والتی رصدت القارب هبت لنجدته فور تحطمه.

وأضاف أن عملیات البحث لا تزال جاریة، وتقوم القوارب التی انتشلت الضحایا بإعادتهم الی بولون-سور-میر فی شمال فرنسا.

وتم حشد رجال الإطفاء ومروحیات تابعة للبحریة وزورقی صید وسفینتین عسکریتین للقیام بالمهمة.

ویُعد هذا الحادث الأکثر حصدا للأرواح منذ بدایة العام الذی لقی خلاله 25 شخصا حتفهم فی حوادث مماثلة منذ کانون الثانی/ینایر.

وصل 21615 مهاجرا إلی بریطانیا عبر القناة فی النصف الأول من العام 2024، وهو عدد غیر مسبوق، بحسب بیانات نشرتها الثلاثاء السلطات فی هذا البلد.

وتبرز هذه الأرقام التحدی الذی تواجهه حکومة حزب العمال الجدیدة فی المملکة المتحدة فیما تحاول خفض عدد الوافدین.