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المقاومة العراقية تعلن أنها استهدفت بالطيران المسيّر ميناء حيفا بفلسطين المحتلة

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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