الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: روسيا وإسرائيل تواصلان المحادثات بشأن الرهائن المتبقين في غزة

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :